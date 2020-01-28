Преступление, совершенное более 16 лет назад в Удмуртии, было раскрыто

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:21:40+03:00

В 2003 году мужчина напал на девушку и изнасиловал ее

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В Удмуртии было раскрыто преступление, совершенное более 16 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 2 сентября 2003 года около полуночи в безлюдном месте на пересечении улиц Областной и Нагорной в Ижевске мужчина напал на девушку. Он ударил ее электрошокером и изнасиловал, в связи с ударом девушка не смогла рассмотреть злоумышленника. На протяжении 16 лет преступление оставалось нераскрытым, - сообщает пресс-служба.

В 2019 году было создано подразделение, специализирующееся на расследовании уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Следователи направлены биологический материал на экспертизу, которая выделила генотип преступника. Следователи проверили данные по базе.

Оказалось, генотип совпадает с данными мужчины, который был ранее судим за точно такое же преступление. Им оказался 46-летний сотрудник одного из крупных ижевских предприятий. Мужчина написал явку с повинной, рассказав обстоятельства преступления. Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с истечением сроков.

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ИСТОЧНИК KP.RU