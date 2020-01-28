Суд взыскал компенсацию морального вреда за причинение вреда здоровью ребенку в центре развлечений

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:08:58+03:00

Корпус качелей, на которых каталась девочка, оторвался, и она упала

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В Ижевске Октябрьский суд взыскал компенсацию с центра развлечений, где 5-летняя девочка получила травму. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- Ижевчанин с 5-летней дочерью были в центре развлечений, который расположен в одном из торговых центров города. При катании девочки на детской карусели оторвался корпус, в результате чего конструкция упала на нее, причинив телесные повреждения в виде кровоподтеков на лице, - сообщает пресс-служба.

Представитель ответчика на судебное заседание не явился. Доказательств того, что карусель находится в исправном состоянии, позволяющем эксплуатировать ее безопасно, ответчиком не представлено.

Суд вынес решение об удовлетворение исковых требований, взыскав в пользу истца в счет морального вреда 20 тысяч рублей и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 10 тысяч рублей, а также расходы по оплате услуг представителя в размере семи тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU