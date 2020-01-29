Призером этапа Кубка России по биатлону стал уроженец Ижевска

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:18:04+03:00

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27 января в Удмуртии завершился этап Кубка России по биатлону, который в республику перенесли из Рыбинска. Завершал этап мужской спринт на 10 км.

Лучшим на спринте стал представитель Ханты-Мансийского АО Петр Пащенко, который совершил на огневом рубеже два промаха. С отставанием в чуть больше, чем 10 секунд, за ним к финишу пришел его земляк Дмитрий Иванов. Третье место занял ижевский спортсмен Александр Поварницын (№ 62 на фото, 0 промахов, +13,5 сек.).

Еще одним спортсменом из Удмуртии, попавшим в первую десятку, стал Максим Макаров, занявший 9-е место.

Ранее, напомним, две личные медали (золото и серебро) в Ижевске завоевала уроженка Удмуртии Валерия Васнецова, выступающая ныне за Пермский край.

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ИСТОЧНИК KP.RU