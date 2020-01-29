Мамы юных ижевчанок рассказали, как их дочки участвовали в кастинге шоу «Лучше всех!»

29 Янв. 2020 2020-01-29T06:41:43+03:00

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«Лучше всех!» (0+) - шоу детских талантов на Первом канале. В нем принмиают участие детки от 3 до 12 лет, одаренные самыми разными талантами. Принять участие в кастинге решили и две совсем юные ижевчанки - Лера и Ксюша.

Лере Вышняковой только-только исполнилось 5 лет. Но она уже не пропускает ни одного выпуска шоу. И, конечно, ее мечта – стать его участницей.

Фото: личный архив героя

— Лера давно просится на это шоу, мы как-то подавали заявку, но ответа так и не дождались, — рассказывает Наталья Вышнякова, мама малышки.

Мама записала дочь в детскую эстрадную студию «Дельфин». В детском саду, где талант девочки заметили сразу, оказались правы – теперь в копилке у Леры уже есть несколько дипломов и кубков с международных конкурсов, таких, как «Зажигаем звезды», «Синяя роза», «КИТ».

Оказалось, что важнее номера организатором было пообщаться с ребенком. Родителей туда не пускали, 5-летняя Лера проходила кастинг уже самостоятельно.

— Дочка сказала, что все прошло очень быстро: ей не хватило времени показать все, что умеет. После мне сказали, что нужно записать несколько номеров на видео и переслать им. Очень надеемся, что попадем на передачу! — рассказала Наталья.

В кастинге участвовала уже и более взрослая «коллега» девочки Ксюша. Ей 11, и на кастинге она выступала с уже 5 лет как знакомой ей флейтой.

– Инструмент дочка выбрала сама: сначала хотела играть на фортепиано, а в 5 лет ей дали поиграть блок-флейту. С этого все и началось, – рассказывает мама девочки, Алсу. О кастинге семья узнала из объявления в школе искусств, где занимается Ксюша.

– Ксюша видела предновогодние выпуски шоу, всегда интересно посмотреть на талантливых ребятишек. Нравится, как ведущий Максим Галкин находит подход к каждому, умеет подчеркнуть дарование каждого и поддержать. Поэтому, мы решили поучаствовать в кастинге, – говорит Алсу. Ксюша вместе с преподавателем выбрала для исполнения пьесу «Настоящие часы», подобрали платье и придумали движения.

– На каждого выделили по 10 минут, заходить в кабинет нужно было без родителей. Ксюша исполнила пьесу, а потом еще и спела. Все это снимали на видео. Оценивали двое: редактор программы и помощник. Дочка призналась, что совсем не волновалась. Для нее это было что-то вроде приключения! – подытоживает Алсу.

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ИСТОЧНИК KP.RU