Экс-глава Удмуртии заявил в судебном заседании, что не виновен в совершении преступлений

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:55:20+03:00

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Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев в судебном заседании заявил, что не виновен в совершении преступлений, в которых он обвиняется. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

- В настоящее время в соответствии со ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса России в связи с противоречиями между показаниями, данными Соловьевым в ходе предварительного расследования и в суде, по ходатайству стороны обвинения оглашаются показания подсудимого, данные им при производстве предварительного расследования, - сообщает пресс-служба.

Судебное заседание состоится 29 января, в среду.

Напомним, Александра Соловьева, обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). Объём материалов уголовного дела составляет 65 томов.

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ИСТОЧНИК KP.RU