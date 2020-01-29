2020-01-29T06:51:16+03:00
Общество

Маленький котенок провалился в шахту лифта в Ижевске

Его спасли
Анастасия Захарова
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Фото: предоставлено ЖРП№8Фото: предоставлено ЖРП№8
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В доме №257 на улице 9 января из шахты лифта достали маленького черного котенка. Об этом рассказали в пресс-службе УК «ЖРП №8».

- Первая заявка от жителей дома, о том, что в шахту лифта упал котенок, поступила мне вчера. Наш дворник сходил в дом, обследовал мусорную камеру и подвал, котенка не обнаружил. Затем мы вызвали сотрудников службы лифта, но их усилия тоже не увенчались успехом, - рассказывает мастер подрядной организации ЖРП №8 Алексей Федоров.

Почти сутки котенок мяукал в шахте, но потом затих. Жители дома испугались, что он умер от голода или замерз. В этот же день в дом на «операцию» по спасению котенка отправились мастер и кровельщик-плотник управляющей компании.

-Мы обнаружили котенка в пространстве между шахтой лифта и лестничным маршем. Сняли плинтус. Кровельщик-плотник Сергей Баранов просунул руку в щель, смог подманить котенка и вытащить наружу, - рассказывает о завершении операции спасения мастер подрядной организации ЖРП №8.

Сейчас котенка приютила старшая по дому, ему подыскивают новых хозяев. На вид совсем кроха - примерно 2-3 месяца. Рассказывают, что несмотря на полученный стресс, он очень игривый и жизнерадостный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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