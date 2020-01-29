30 лет исполнилось Котовскому месторождению Удмуртии

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:47:31+03:00

За эти годы оно пополнило копилку «Удмуртнефти» на 7,7 млн тонн нефти

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Котовскому месторождению Удмуртии исполнилось 30 лет. Так, оно было открыто в 1989 году в процессе бурения поисковых скважин, а спустя год введено в эксплуатацию. Сегодня на площади 23 км² разрабатываются три объекта - подоло-каширо-верейский, визейский и турнейский. Действующий добывающий фонд месторождения насчитывает 137 скважин. Среднесуточная добыча составляет 1100 тонн нефти.

Котовское месторождение «Удмуртнефти» является площадкой по испытанию и внедрению скважин с одновременно-раздельной эксплуатацией (ОРЭ). Данная технология позволяет работать со сложными многопластовыми залежами и задействовать сразу несколько пластов. В настоящее время на Котовском месторождении функционирует 26 скважин с ОРЭ.

В этом году на месторождении после реконструкции вводится сразу два объекта с новыми мощностями - это дожимная насосная станция и подстанция «Котово».

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ИСТОЧНИК KP.RU