2020-01-29T11:48:24+03:00
Общество

«Тимур и его команда» по-удмуртски: 10-летний мальчик уже два года помогает 93-летней бабушке

Игнат Замараев покупает пенсионерке продукты и чистит снег
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com/mobagrashbigraФото: vk.com/mobagrashbigra
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Эта добрая история произошла в деревне Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртии. Здесь живет 93-летняя Ушакова Анисья Александровна, которой вот уже второй год помогает 10-летний Игнат Замараев.

- Так получилось, что одна она живет уже 15 лет, совсем ослепла. Муж у нее (ветеран войны) давно умер, сын тоже. Кстати она осталась единственная в нашей деревне, кто принимал участие в строительстве железной дороги «Ижевск - Балезино»! Мы живем с ней на разных улицах, но ее дом попадается нам по пути, когда мы едем на работу (школу), - рассказывает мама Игната Ольга. - И вот однажды летом я заметила Анисью Александровну у ворот, подошла, спросила, чего стоит. Оказалось, что у нее закончились продукты и помощи ей попросить не у кого. Я откликнулась и попросила сына помочь мне съездить за продуктами. С этого случая все и началось!

Сейчас Игнат не только покупает продукты для бабушки, но и помогает сделать домашние дела, а зимой чистит снег во дворе и у калитки.

- Анисья Александровна его очень ждет. Узнает его уже по голосу, всегда предложит чай. Спрашивает, как у сына идут дела в школе, - делится Ольга. - В классе особо никто и не знает, что Игнат вот так помогает. Он этим не кичится.

Кстати, сейчас в Малопургинском районе таких волонтеров-помощников как Игнат стало больше. В районе этой зимой решили провести социальную акцию «Снегу - бой!».

- Мы решили привлечь наших детей к доброму делу и помочь пожилым людям. Фронт работ у волонтеров, в первую очередь, состоит из расчистки подходов к калиткам, освобождения от снега дворовых площадок и расширения проходов, - рассказывает один из кураторов акции, директор Малопургинского молодежного центра «Каскад» Светлана Токарева. - Такой заботой могут воспользоваться одинокие пожилые люди, дети войны, труженики тыла и ветераны Великой Отечественной войны.

Отмечается, что все заявки на уборку принимаются в Единую диспетчерскую службу, а затем распределяются между волонтерами. Уже удалось привести в порядок около 10 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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