В Ижевске стартовал фестиваль «Удмуртский лед»

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:50:39+03:00

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На площадке у монумента «Навеки с Россией» стартовал Третий фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский лед». В этом году мероприятие приурочено к 100-летию государственности республики. Об этом сообщает администрация Ижевска.

На данный момент началось строительство 15 ледовых скульптур, в котором принимают участие художники из Ижевска, Сургута, Перми, Уфы, Рязани, и других городов России, а также гости из Казахстана.

Торжественная презентация парка состоится 2 февраля в 17:00.

В этом году организаторы приготовили сюрприз для горожан и гостей Ижевска. Некоторые скульптуры будут сопровождаться элементами дополненной реальности. Увидеть ее сможет любой желающий, для этого надо лишь иметь при себе смартфон. В этот день на площадке будут работать волонтеры, которые смогут объяснить, как увидеть эту самую дополненную реальность.

Создатели обещают еще несколько высокотехнологичных сюрпризов для посетителей, но пока держат их в тайне.

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ИСТОЧНИК KP.RU