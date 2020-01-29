В Ижевске стартовал фестиваль «Удмуртский лед»
На площадке у монумента «Навеки с Россией» стартовал Третий фестиваль ледовой скульптуры «Удмуртский лед». В этом году мероприятие приурочено к 100-летию государственности республики. Об этом сообщает администрация Ижевска.
На данный момент началось строительство 15 ледовых скульптур, в котором принимают участие художники из Ижевска, Сургута, Перми, Уфы, Рязани, и других городов России, а также гости из Казахстана.
Торжественная презентация парка состоится 2 февраля в 17:00.
В этом году организаторы приготовили сюрприз для горожан и гостей Ижевска. Некоторые скульптуры будут сопровождаться элементами дополненной реальности. Увидеть ее сможет любой желающий, для этого надо лишь иметь при себе смартфон. В этот день на площадке будут работать волонтеры, которые смогут объяснить, как увидеть эту самую дополненную реальность.
Создатели обещают еще несколько высокотехнологичных сюрпризов для посетителей, но пока держат их в тайне.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Чемпионат по хоккею на валенках пройдет в Ижевске
Призером этапа Кубка России по биатлону стал уроженец Ижевска
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»