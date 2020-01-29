Двое ижевчан осуждены за изнасилование старушки

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:52:08+03:00

Один из преступников также похитил у пенсионерки цепочку с крестом

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Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор в отношении двоих жителей Ижевска, изнасиловавших пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как оказалось, 3 августа прошлого года двое жителей Ижевска совершили изнасилование женщины 1953 года рождения. Кроме того, один из злоумышленников открыто похитил у потерпевшей крест и цепочку.

Один из преступников судом был приговорен к 5 годам 6 месяцам, а второй - к 4 годам 4 месяцам заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU