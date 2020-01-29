Жителя Удмуртии задержали за незаконную охоту на лося
В Увинском районе Удмуртии сотрудниками Управления охраны и использования объектов животного мира с полицейскими задержали местного жителя, который охотился на лося в закрытые сроки охоты. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.
- 25 января мужчина на снегоходе с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия охотился на лося в закрытые сроки охоты. Злоумышленника задержали 27 января, на предварительном следствии он дал признательные показания, - сообщает пресс-служба.
По факту незаконного отстрела лося возбуждено уголовное дело, у подозреваемого изъято оружие и другие орудия незаконной охоты. Ущерб от добычи животного составил 240 тысяч рублей. Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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