Жителя Удмуртии задержали при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:49:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 24 октября 2019 года обвиняемый пьяным ехал за рулем. Во время движения он сбил велосипедиста и был задержан сотрудниками полиции, которые составили протокол об административном правонарушении, предусматривающий лишения прав до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. В служебном кабинете обвиняемый решил дать взятку инспектору ДПС, при попытке передачи 30 тысяч рублей был задержан, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, изъяты деньги, допрошены свидетели. Уголовное дело направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа до 1,5 млн рублей, либо лишения свободы сроком до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ну как же так... Двое ижевчан осуждены за изнасилование старушки.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU