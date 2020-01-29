Будут ли ларьки с мороженым, появившиеся на улицах Ижевска, соблюдать дизайн-код

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:11:13+03:00

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Жители Ижевска заметили, что на улицах города стали появляться ларьки с мороженым «Славица». В эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава города Олег Бекмеметьев разъяснил ситуацию с ларьками.

Олег Бекмеметьев рассказал, когда отремонтируют подземные переходы в Ижевске 00:00 00:00

- Они начали располагаться на территории многоквартирных домов по решению собственников домов. На муниципальной земле таких ларьков у нас пока нет. Сейчас, если нет нарушений пожарной безопасности, нет препятствий проезду скорой помощи, легитимно используют энергоресурсы, если соблюдают санитарные нормы, то такое разрешение в принципе вправе собственники жилья давать. Наша задача сейчас - следить, насколько легитимно они появляются на территории города, - рассказал Олег Николаевич.

Также глава Ижевска отметил, что сейчас в городе 18 таких ларьков.

- С прошлого года принято решение о разработке требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов. Подходим к завершению разработки этого документа. При расторговывании новых мест для предоставления под торговые объекты будем требовать от нового арендатора соблюдений этих норм, - заключил глава города.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 29 января.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту.

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ИСТОЧНИК KP.RU