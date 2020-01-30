«Дружба» в строю!»: здание бывшего кинотеатра в Ижевске планируют открыть до 10 февраля
Уже в начале февраля 2020 года в Ижевске откроют здание бывшего кинотеатра «Дружба». Об этом «Комсомолке» рассказал владелец Константин Котов.
- Уже в среду (5 февраля — Прим. ред.) уберем строительный забор и ворота, останется только шлагбаум, на территорию можно будет открыто заходить, - отметил Константин. – В ходе ремонта меняли все инженерные сети, перекрытия и окна. Единственное, не трогали фасады, только отреставрировали.
Также по словам Константина Котова, в здании расположатся офисы ИТ-компаний, на данный момент уже готова внутренняя отделка.
- Сейчас осталось урегулировать вопросы транспортной развязки с жильцами соседних домов, - отметил владелец здания.
Напомним, ранее офисный центр планировали открыть в сентябре 2019 года (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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