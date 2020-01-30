Девять жителей Удмуртии обвиняются в покушении на сбыт наркотиков

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:27:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии организованная группа лиц обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что с сентября 2018 года по февраль 2019 года девять жителей Удмуртии в возрасте от 19 до 43 лет под руководством неизвестного, через интернет незаконно сбывали наркотики бесконтактным способом. Готовили тайники с наркотиками для дальнейшего сбыта в Ижевске и Завьяловском районе, - сообщает пресс-служба.

Обвиняемые забирали закладки, оборудованные для них 36-летней жительницей Завьяловского района. Деятельность указанной организованной группы лиц была пресечена сотрудниками полиции.

Были возбуждены уголовные дела, в ходе расследования были обнаружены и изъяты наркотики массой более килограмма. На данный момент все обвиняемые находятся в следственном изоляторе. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Совсем скоро здание бывшего кинотеатра "Дружба" откроют. "Комсомолка" узнала подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU