2020-01-30T06:27:55+03:00
Происшествия

Девять жителей Удмуртии обвиняются в покушении на сбыт наркотиков

Уголовное дело направлено в суд
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии организованная группа лиц обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что с сентября 2018 года по февраль 2019 года девять жителей Удмуртии в возрасте от 19 до 43 лет под руководством неизвестного, через интернет незаконно сбывали наркотики бесконтактным способом. Готовили тайники с наркотиками для дальнейшего сбыта в Ижевске и Завьяловском районе, - сообщает пресс-служба.

Обвиняемые забирали закладки, оборудованные для них 36-летней жительницей Завьяловского района. Деятельность указанной организованной группы лиц была пресечена сотрудниками полиции.

Были возбуждены уголовные дела, в ходе расследования были обнаружены и изъяты наркотики массой более килограмма. На данный момент все обвиняемые находятся в следственном изоляторе. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Совсем скоро здание бывшего кинотеатра "Дружба" откроют. "Комсомолка" узнала подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2019 году в Удмуртии сотрудники Госавтоинспекции выявили 58 поддельных водительских удостоверений
Девять жителей Удмуртии обвиняются в покушении на сбыт наркотиков
«Дружба» в строю!»: здание бывшего кинотеатра в Ижевске планируют открыть до 10 февраля
Жителей Удмуртии, заболевших после поездки в Китай, проверяют на коронавирус
Специалист по автоподбору из Ижевска рассказал о рисках покупки подержанных машин
49-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве жены
Дорожные службы Ижевска готовятся к снегопаду
Пассажира такси в Ижевске подозревают в краже более 50 тысяч рублей
В День всех влюбленных в Ижевске планируют зарегистрировать брак 24 пары
Ижевчан приглашают на «Вторжение динозавров»
Холода отступают: какая погода ждет ижевчан в ближайшие дни
Будут ли ларьки с мороженым, появившиеся на улицах Ижевска, соблюдать дизайн-код
Жителя Удмуртии задержали при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД
«Комсомолка» приглашает ижевчан в бесплатный тур по новостройкам
Житель Ижевска отправится в колонию за пьяное вождение
Двое ижевчан осуждены за изнасилование старушки
ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций
«Тимур и его команда» по-удмуртски: 10-летний мальчик уже два года помогает 93-летней бабушке
В Ижевске стартовал фестиваль «Удмуртский лед»