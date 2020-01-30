2020-01-30T10:24:06+03:00
Общество

По вине водителя снегохода из Удмуртии погибли два человека

Снегоход провалился под лед
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы УдмуртииФото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии
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В Удмуртии водителя, по вине которого погибли два человека, будут судить. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 55-летний житель Удмуртии, управляя своим снегоходом, перевозил двоих знакомых. Ехал по льду реки Кама и Белая в районе с. Колесниково Каракулинского района к месту зимней рыбалки. На следующий день утром, он не учел погодные условия и наличие слабо застывших участков и выехал в район устья реки Белая, где снегоход провалился под воду, - сообщает пресс-служба.

В результате пассажиры и водитель оказались в воде, спасти удалось только водителя. Двое мужчин погибли от асфиксии при утоплении.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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