Столицей проведения всероссийских зимних спортивных игр станет Ижевск

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:26:09+03:00

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В Ижевске проведут всероссийские зимние спортивные игры. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- С 21 по 26 февраля пройдут соревнования по лыжным гонкам, зимнему триатлону, кёрлингу и сноуборду. К спортивному празднику в этом году присоединились: Москва, Московская область и Пермский край. Там пройдут соревнования по биатлону, конькобежному спорту, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, - сообщает пресс-служба.

Соревнования пройдут на «Чекериле» - сноуборд, на лыжных трассах «СОЛК им. Кулаковой» - лыжные гонки, РССК им. Демидова - зимний триатлон, ЦАС «Удмуртия» - кёрлинг.

Принять участие могут спортсмены, которые не проходят спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях и не входят в списки кандидатов в сборную России или субъектов. Более подробные требования к участникам, а также данные по регистрации в каждом виде спорта доступны по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU