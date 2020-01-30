Столицей проведения всероссийских зимних спортивных игр станет Ижевск
В Ижевске проведут всероссийские зимние спортивные игры. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- С 21 по 26 февраля пройдут соревнования по лыжным гонкам, зимнему триатлону, кёрлингу и сноуборду. К спортивному празднику в этом году присоединились: Москва, Московская область и Пермский край. Там пройдут соревнования по биатлону, конькобежному спорту, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, - сообщает пресс-служба.
Соревнования пройдут на «Чекериле» - сноуборд, на лыжных трассах «СОЛК им. Кулаковой» - лыжные гонки, РССК им. Демидова - зимний триатлон, ЦАС «Удмуртия» - кёрлинг.
Принять участие могут спортсмены, которые не проходят спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях и не входят в списки кандидатов в сборную России или субъектов. Более подробные требования к участникам, а также данные по регистрации в каждом виде спорта доступны по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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