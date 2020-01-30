2020-01-30T11:28:43+03:00
Здоровье

Минздрав Удмуртии назвал число обследованных на коронавирус пациентов

Ни у одного из обратившихся в поликлиники инфекция не подтвердилась
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
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На сегодняшний день в Удмуртии на коронавирус обследовано семь человек. Об этом рассказал главный врач республиканской клинической инфекционной больницы, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Удмуртии Игорь Дьяченко.

- В Удмуртии приняты все меры профилактики, никакой паники нет, - говорит он. - У нас были обращения семи человек, которые приехали из Китая и заболели после возращения. Все они проверены, и коронавирус не подтвердился, у них обычные респираторно-вирусные инфекции. Они проходят курс лечения, некоторые уже прошли. Мы готовы. Тест-системы у нас имеются, мы отбираем анализы у людей с подозрением на коронавирус, отправляем в лабораторию центра гигиены и эпидемиологии, и буквально в течение 6-7 часов получаем результат.

Кроме того, эксперт отметил что заразность коронавируса значительно преувеличена: для передачи вируса требуется очень близкий контакт. Также Игорь Дьяченко напомнил, что в настоящее время в республике идет повышение заболеваемости ОРВИ и гриппом, которые так же, как коронавирус предаются воздушно-капельным путем. Меры профилактики одни и те же: не посещать скопления людей, тщательно и часто мыть руки, не трогать руками лицо. Если вы обнаружили у себя такие симптомы, как насморк, кашель (сухой или с мокротой) и повышение температуры тела, не откладывайте визит к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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