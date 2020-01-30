Ижевские сурки Мэйсон и Женуария не проснутся ко Дню сурка
Семейная пара сурков, проживающих в ижевском зоопарке, не проснется ко Дню Сурка, который отмечается 2 февраля. Об этом «Комсомолке» рассказали в самом учреждении.
Биоритмы Мэйсона и Женуарии (именно так зовут грызунов) позволят им проснуться не раньше марта.
— Потепление и оттепель никак на них не повлияли, они сами знают, когда им проснуться, независимо от погоды вокруг.
Перед тем как уйти в спячку, ижевские сурки обустроили себе уютное гнездо в своем домике с двумя комнатами и коридором, и только потом ушли в почти полугодовую спячку.
Кстати, в честь праздника беспокоить сурков никто не собирается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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