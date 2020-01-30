Ижевские сурки Мэйсон и Женуария не проснутся ко Дню сурка

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:37:16+03:00

И специально будить их никто не собирается

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Семейная пара сурков, проживающих в ижевском зоопарке, не проснется ко Дню Сурка, который отмечается 2 февраля. Об этом «Комсомолке» рассказали в самом учреждении.

Биоритмы Мэйсона и Женуарии (именно так зовут грызунов) позволят им проснуться не раньше марта.

— Потепление и оттепель никак на них не повлияли, они сами знают, когда им проснуться, независимо от погоды вокруг.

Перед тем как уйти в спячку, ижевские сурки обустроили себе уютное гнездо в своем домике с двумя комнатами и коридором, и только потом ушли в почти полугодовую спячку.

Кстати, в честь праздника беспокоить сурков никто не собирается.

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ИСТОЧНИК KP.RU