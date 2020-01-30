Кто ответит за гибель пони в ДТП на дороге Ижевске
Не так давно на улице Ленина произошло ДТП, в которого погиб пони. В соцсетях массово обсуждался вопрос, кто будет отвечать за смерть животного. Журналист «Комсомолки» решил разобраться.
По словам и.о. начальника 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александра Мельникова, водитель машины «ВАЗ-2112» сбил пони. На данный момент ведется расследование. Предварительно административной ответственности на водителя возложено не будет.
Фото: ИГГС Андрей Лихачёв
Также в соцсетях писали, что пони сбежал потому что хозяева не могли починить калитку, и две лошади у них уже убегали.
— Хозяйка, вроде бы, и смотрит, и не смотрит за лошадьми, — рассказала жительница поселка, знающая владелицу животных лично. — Сколько лет у нее эта калитка была сломана - сделать не смогли. Из-за этого две лошадки и сбежали. Крепыша сбили, а Легенду поймали уже почти у центра.
Хозяйка пони отказалась от комментариев, ее знакомые рассказали, что гибель Крепыша стала для нее тяжелой утратой.
— У лошадей всегда была еда. Я видела за свою практику животных в плохом состоянии, и это не тот случай. Конечно, некоторые ошибки содержания были, но у нас их совершает 99% тех, кто держит лошадей. На них катали детей в городе, хотя это рядовая ситуация. Почему убегали? Потому что могли. Люди, конечно, думают, что животное бежит от того, кто плохо ухаживает, но это не так, - рассказал специалист, который осматривал лошадей.
По словам председателя Регионального отделения Альянса Защитников Животных Оксаны Берестовой, скорее всего не найдется оснований для уголовного дела, а другие виды ответственности за обращение с животными в кодексе административных правоотношений в настоящее время не предусмотрены.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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