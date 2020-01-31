На улице 10 лет Октября в Ижевске пройдет ремонт теплосети
В Ижевске на улице 10 лет Октября ООО «УКС» проведет ремонт на подземной теплосети. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Работы пройдут на участке между улицами Буммашевская и 9 Января. На время проведения ремонта подача тепла и горячая вода будут производиться со сниженными параметрами. Ограничения коснутся домов и объектов в микрорайонах Культбазы, Металлурга, улиц 50 лет ВЛКСМ, Холмогорова, Майской, - говорится в сообщении.
Работы начнутся с 09:00 31 января, завершить работы планируется- 01:00 1 февраля. Прогнозируемая на 31 января температура воздуха составит -2 градуса. Это позволит провести работы на теплосети без риска размораживания системы и минимизировать дискомфорт для жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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