2020-01-31T08:57:47+03:00
Общество

На улице 10 лет Октября в Ижевске пройдет ремонт теплосети

В связи с этим подача тепла и горячая воду будут производиться со сниженными параметрами
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Людмила КуликоваФото: Людмила Куликова
Изменить размер текста:

В Ижевске на улице 10 лет Октября ООО «УКС» проведет ремонт на подземной теплосети. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Работы пройдут на участке между улицами Буммашевская и 9 Января. На время проведения ремонта подача тепла и горячая вода будут производиться со сниженными параметрами. Ограничения коснутся домов и объектов в микрорайонах Культбазы, Металлурга, улиц 50 лет ВЛКСМ, Холмогорова, Майской, - говорится в сообщении.

Работы начнутся с 09:00 31 января, завершить работы планируется- 01:00 1 февраля. Прогнозируемая на 31 января температура воздуха составит -2 градуса. Это позволит провести работы на теплосети без риска размораживания системы и минимизировать дискомфорт для жителей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Росгвардии рассказали, как в прошлом году спасали детей.

- Псевдородственница украла деньги у пенсионерки в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Удмуртии будут судить за мошенничество с установкой датчиков утечки газа
На улице 10 лет Октября в Ижевске пройдет ремонт теплосети
Ребенок, который чуть не выпал из окна и девочка, чуть не погибшая в пожаре: как спасали детей в Ижевске в прошлом году
Псевдородственница украла у пенсионерки деньги с банковской карты в Ижевске
6000 электронных заявлений подали родители на запись в первый класс в Удмуртии
Деньги, забытые в банкомате, украли в Ижевске
Кто ответит за гибель пони в ДТП на дороге Ижевске
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась фотографиями с новой фотосессии
Двоих жителей Удмуртии подозревают в угоне иномарки
Трафик в сети «Дом.ru» превысил 3 млн Тбайт
Ижевские сурки Мэйсон и Женуария не проснутся ко Дню сурка
«Дом.ru» отдает ижевчанам в тест умные ТВ-приставки
Монумент Славы ВДВ может появиться в Ижевске
Мужчина погиб во время зимней рыбалки в Удмуртии
Тела пожилых супругов обнаружили в бане в Удмуртии
Ижевчанка, которая живет в Китае, рассказала, как обстоит ситуация с короновирусом
Минздрав Удмуртии назвал число обследованных на коронавирус пациентов
Ижкомбанк сменил название на Датабанк
Завершилось расследование в отношении мужчины, убившего свою мать
Глава Ижевска рассказал, когда завершится «Большой ремонт» в школах
Штрафов почти на 90 тысяч рублей выписали в Ижевске за нарушение «закона о тишине»
По вине водителя снегохода из Удмуртии погибли два человека
Столицей проведения всероссийских зимних спортивных игр станет Ижевск
Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке