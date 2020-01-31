Ребенок, который чуть не выпал из окна и девочка, чуть не погибшая в пожаре: как спасали детей в Ижевске в прошлом году

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:36:57+03:00

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29 января в медиагруппе «Центр» начальник Росгвардии по Удмуртии полковник полиции Ильяс Ханнанов отчитался о работе за прошлый год.

Он рассказал, как в прошлом году сотрудники Росгвардии спасли девочку, которая чуть не погибла при пожаре. Сотрудники прибыли на улицу 40 лет Победы, откуда шел черный дым. Они вызвали пожарных и помогли жильцам эвакуироваться. Спасатели начали тушить пожар, а росгвардейцы стали опрашивать жильцов о том, кто еще мог оставаться в доме. Плачущая женщина рассказала, что на девятом этаже находится ее дочь. Один из росгвардейцев вместе с сотрудником МЧС прошел в квартиру, где была напуганная девятилетняя девочка. На нее одели кислородную маску и вывели из квартиры.

Также Росгвардейцы помогли спасти ребенка, который чуть не выпал из окна. К ним на улице 10 лет Октября подошла женщина и сообщила, что в проеме открытого окна стоит ребенок и просит помочь. Росгвардейцы удерживали ребенка от неосторожных действий до приезда спасателей.

А в мае прошлого года в одном из кафе сработала тревожная кнопка. Там находилась пьяная компания, которая мешала работникам и клиентам. Когда сотрудники Росгвардии приехали, их уже не было. Однако потом на улице к росгвардейцам подошел мужчина с открытой раной на голове. Он сообщил, что выпивал с той самой компанией, но потом поссорился с собутыльниками. Мужчину ударили стеклянной бутылкой по голове, а потом у него исчезли документы и банковская карта. Росгвардейцы оказали ему первую помощь, а потом задержали подозреваемого. Он пытался скрыться во дворах жилых домов и оказал сопротивление при задержании. В отношении 29-летнего, ранее судимого за кражу, мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ.

В прошлом году по нарушениям было сделано более 19 тысяч выездов на объекты, которые охраняет Росгвардия.

Также сотрудники помогали охранять общественный порядок в единый день голосования, 100-летия М. Т. Калашникова и во время чемпионата Европы по дзюдо.

Росгвардейцы проделали 402 задачи по проверкам на наличие боеприпасов и взрывчатых веществ. В ходе мероприятий обнаружили 17 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU