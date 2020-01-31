Жителя Удмуртии будут судить за мошенничество с установкой датчиков утечки газа

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:30:13+03:00

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В Удмуртии осудят 36-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничеств в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

-По версии следствия обвиняемый организовал преступную деятельность, в ходе которой обманом вынуждал покупать датчики задымления и утечки газа, по цене, в несколько раз выше розничной стоимости. В основном потерпевшими оказывались пожилые жители республики, - сообщает пресс-служба.

На данный момент следствием установлено и расследуется более 150 эпизодов преступной деятельности группы. Теперь мужчине грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU