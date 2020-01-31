2020-01-31T09:30:13+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии будут судить за мошенничество с установкой датчиков утечки газа

Мужчина обвиняют в совершении 17 фактов хищения чужого имущества
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии осудят 36-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничеств в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

-По версии следствия обвиняемый организовал преступную деятельность, в ходе которой обманом вынуждал покупать датчики задымления и утечки газа, по цене, в несколько раз выше розничной стоимости. В основном потерпевшими оказывались пожилые жители республики, - сообщает пресс-служба.

На данный момент следствием установлено и расследуется более 150 эпизодов преступной деятельности группы. Теперь мужчине грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Очередной ремонт теплосетей проведут в районе улицы 10 лет Октября. Какие ограничения коснуться близлежащих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Удмуртии будут судить за мошенничество с установкой датчиков утечки газа
На улице 10 лет Октября в Ижевске пройдет ремонт теплосети
Ребенок, который чуть не выпал из окна и девочка, чуть не погибшая в пожаре: как спасали детей в Ижевске в прошлом году
Псевдородственница украла у пенсионерки деньги с банковской карты в Ижевске
6000 электронных заявлений подали родители на запись в первый класс в Удмуртии
Деньги, забытые в банкомате, украли в Ижевске
Кто ответит за гибель пони в ДТП на дороге Ижевске
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась фотографиями с новой фотосессии
Двоих жителей Удмуртии подозревают в угоне иномарки
Трафик в сети «Дом.ru» превысил 3 млн Тбайт
Ижевские сурки Мэйсон и Женуария не проснутся ко Дню сурка
«Дом.ru» отдает ижевчанам в тест умные ТВ-приставки
Монумент Славы ВДВ может появиться в Ижевске
Мужчина погиб во время зимней рыбалки в Удмуртии
Тела пожилых супругов обнаружили в бане в Удмуртии
Ижевчанка, которая живет в Китае, рассказала, как обстоит ситуация с короновирусом
Минздрав Удмуртии назвал число обследованных на коронавирус пациентов
Ижкомбанк сменил название на Датабанк
Завершилось расследование в отношении мужчины, убившего свою мать
Глава Ижевска рассказал, когда завершится «Большой ремонт» в школах
Штрафов почти на 90 тысяч рублей выписали в Ижевске за нарушение «закона о тишине»
По вине водителя снегохода из Удмуртии погибли два человека
Столицей проведения всероссийских зимних спортивных игр станет Ижевск
Синдикат кредиторов открыл финансирование строительству завода по переработке природного газа в Находке