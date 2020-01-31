Водителей Ижевска просят не парковать машины на обочинах дороги

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:28:37+03:00

Также опубликовали график уборки снега в ближайшие дни ночью

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Снегопады продолжаются, и власти города просят автомобилистов не оставлять свои машины на обочинах дорог, чтобы не мешать спецтехнике очищать город. Об этом сообщает пресс-служба города.

Так, с 9:00 до 12:00 31 января убирать снег будут на улице 40 лет Победы, 104;

- с 12:00 до 21:00 31 января на ул. Михайлова от шлюзового проезда по улице Ленина до дома № 9 по улице Михайлова, в проезде от улицы Халтурина до улицы Бабушкина вдоль домов №№ 106 и 112 по улице Ленина;

- с 21:00 до 06:00 с 31 января по 1 февраля на улицах И. Закирова, 20 и 18, П. Блинова, Моторная;

- в ночь с 31 января по 1 февраля на улицах 50 лет Пионерии, Береговая от ул. Песочная до лицея №29.

Предварительно на этих участках будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие остановку.

Обращения граждан по содержанию улично-дорожной сети принимаются в диспетчерской по телефону 78-72-78, по содержанию дворов МКД – по телефону 072 (с мобильных 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU