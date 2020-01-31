У пенсионерки из Ижевска под предлогом подарка от банка похищено более 100 тысяч рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:27:13+03:00

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В Ижевске 68-летняя местная жительница обратилась в полицию с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Потерпевшая рассказала, что ей пришло письмо от имени родственницы. Там было написано, что один из банков в честь своего юбилея дарит всем клиентам 4000 рублей. Для их получения нужно было написать номер банковской карты и код, указанный на обороте. Ижевчанка сообщила данные, после этого на телефон пришло сообщение о списании денег. Пенсионерка позвонила знакомой, которая рассказала, что ее страницу в соцсетях взломали, - сообщает пресс-служба.

Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело. МВД по Удмуртии напоминает о необходимости быть предельно внимательными при получении в сети Интернет сообщений о проведении акций и вручении подарков, ни под каким предлогом не сообщать данные банковских карт, коды и пароли неизвестным.

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ИСТОЧНИК KP.RU