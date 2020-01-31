Концерт Димы Билана в Ижевске перенесли на другую дату

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:43:50+03:00

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В Ижевске перенесли концерт российского певца и киноактера Димы Билана. Как сообщается в официальной группе продюсерского центра «Овация» «ВКонтакте», который и организовывает концерт, вместо 3 февраля выступление состоится 24 февраля. – Концерт Димы Билана, запланированный на 3 февраля, переносится в связи с изменением гастрольного графика артиста, всего лишь на 3 недели и обязательно состоится уже 24 февраля (кстати, это будет праздничный выходной)! Все билеты действительны и не требуют обмена! Приносим извинения за доставленные неудобства, – говорится в сообщении. Отметим, что об изменении концертного графика написал в своем Инстаграм и сам Дмитрий. – Дорогие друзья! Сообщаю вам об изменении графика ближайших гастролей #планетабиланнаорбите! В связи с обязательствами по большому международному проекту, о котором сообщу чуть позже, мы вынуждены перенести на 3 недели позже концерты в городах Ижевск и Киров! – написал певец.

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СПРАВКА «КП»

«Планета Билан. На Орбите» (6+) – это шоу в новом для России формате на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса. Это фильм в жанре фэнтези, сыгранный вживую на сцене! Специально для этого шоу Дима Билан снимает эпизоды-исповеди о своей жизни. Шоу, задуманное как фантастический байопик, основано на реальных чувствах, где главная тема – это поиск себя. Здесь нет фактов биографии, есть лишь только ощущения, переживания и эмоции, через которые перед зрителем открывается внутренний мир героя.

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ИСТОЧНИК KP.RU