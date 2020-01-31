На помощь клиентам «Дом.ru» в Ижевске теперь приходят индивидуальные помощники

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:19:31+03:00

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В прошлом году телеком-оператор изменил подход к оказанию технического сервиса: в Ижевске появились команды сервисных инженеров. Это универсальные специалисты с широким функционалом, которые оперативно и профессионально помогут устранить техническую проблему клиента.

Появление позиции «сервисный инженер» повысило качество оказания услуг. Если раньше работы по заявкам клиентов выполняли несколько сотрудников компании, каждый в рамках своего профиля, то сейчас для удобства клиента весь комплекс работ выполняет один специалист.

Сервисный инженер - настоящий супермен – оперативный, хорошо оснащенный технически, с повышенным уровнем ответственности и широким диапазоном компетенций. Он знает свою территорию досконально, будет знать своих клиентов в лицо и сможет уделять им столько времени, сколько требуется для решения проблемы от получения до выполнения заявки.

Компания серьезно подошла к оснащению сервисных инженеров. В их арсенал входит мощный ноутбук, позволяющий тестировать скорости до 1 Гбит/с, современные измерительные приборы и монтажные инструменты. Без внимания не остался и внешний вид специалистов - каждый из них предстанет перед клиентом в узнаваемой брендированной форме нового образца, сшитой по индивидуальным размерам.

Процесс работы сервисных инженеров с документами частично автоматизирован. Теперь информацию обо всех видах работ, которые выполнил специалист в квартире клиента, можно внести в мобильное приложение, а система автоматически сформирует отчет и загрузит его в ИТ-систему оператора. Благодаря этому сервисный инженер быстрее выполняет заявку и отправляется на помощь к следующему клиенту.

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ИСТОЧНИК KP.RU