2020-01-31T15:30:21+03:00
Происшествия

ИПОПАТ прокомментировал пятничные ДТП с участием автобусов в Ижевске

В аварии попало два автобуса, несколько человек пострадало
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Илья МарченкоФото: Илья Марченко
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31 января в Ижевске произошло два ДТП с участием автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ на официальной странице «ВКонтакте».

- Количество ДТП по пятницам по статистике возрастает. К сожалению, сегодняшний день не стал исключением. Из-за легкомысленных действий водителей легковых автомобилей, которые не убедились в безопасности своих маневров и нарушили ПДД, произошло несколько ДТП с участием автобусов, - говорится в сообщении.

В результате ДТП на улице Новоажимова возле остановки «ДСК» трое пассажиров обратились за медицинской помощью, и еще четверо получили ушибы – врачи осмотрели их и отпустили домой. Так как жизнь и здоровье пассажиров застрахованы, в случае получения травмы они могут обратиться в страховую компанию за выплатой.

Напомним, автобус №8 врезался в световую опору, уходя от столкновения с подрезавшей его «легковушкой».

Второе ДТП произошло на маршруте №79 недалеко от остановки «7-я Подлесная», здесь обошлось без травм.

ИПОПАТ обращается к автолюбителям с просьбой соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при совершении маневров, особенно если рядом маршрутный транспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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