Небезопасно: более 800 снюсовых шайб изъяли из продажи в Удмуртии
С 25 декабря 2019 по 30 января 2020 года Роспотребнадзор по Удмуртии провел проверку 643 торговых точек. В итоге, с реализации сняли 816 снюсовых шайб, сообщает пресс-служба ведомства.
В 21 торговой точке «пэки» продавали без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Формально снюсы относятся к пищевой продукции, а значит должны соответствовать техническому регламенту.
- По фактам выявленных правонарушений в отношении хозяйствующих субъектов составлено 12 протоколов об административном правонарушении, материалы направлены в суд для рассмотрения, - рассказали в ведомстве.
Проверки продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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