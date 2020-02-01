«Болотоход» провалился под лед в Удмуртии

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:12:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Транспортное средство «Амфибия», в простонародье «Болотоход», провалился под лед на реке Кама. Трое мужчин ехали из села Гольяны в деревню Докша на рыбалку, но из-за снежного покрова не заметили промоину. «Болотоход» затонул, а мужчины успели выпрыгнуть из автомобиля.

- Обратились за помощью по телефону 112, сообщили свое примерное местоположение, - сообщает поисково-спасательная служба республики.

Спасатели ПСО №6 Гольян выехали на снегоходе с волокушками, нашли пострадавших и отвезли их до села.

В службе напоминают, что процесс формирования льда на водоемах нарушен из-за теплой погоды, имеется множество промоин.

Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На Каме двое рыбаков на снегоходе провалились под лед, один из них не выжил.

- Спасение рыбаков и провалившийся лед: сотрудники МЧС Удмуртии провели учения по ликвидации ЧС зимой.

- Рыбаки спасли двоих провалившихся под лед жителей Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU