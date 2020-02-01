«Болотоход» провалился под лед в Удмуртии
Транспортное средство «Амфибия», в простонародье «Болотоход», провалился под лед на реке Кама. Трое мужчин ехали из села Гольяны в деревню Докша на рыбалку, но из-за снежного покрова не заметили промоину. «Болотоход» затонул, а мужчины успели выпрыгнуть из автомобиля.
- Обратились за помощью по телефону 112, сообщили свое примерное местоположение, - сообщает поисково-спасательная служба республики.
Спасатели ПСО №6 Гольян выехали на снегоходе с волокушками, нашли пострадавших и отвезли их до села.
В службе напоминают, что процесс формирования льда на водоемах нарушен из-за теплой погоды, имеется множество промоин.
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- На Каме двое рыбаков на снегоходе провалились под лед, один из них не выжил.
- Спасение рыбаков и провалившийся лед: сотрудники МЧС Удмуртии провели учения по ликвидации ЧС зимой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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