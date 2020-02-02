Житель Удмуртии предстанет перед судом за убийство жены
Житель села Шаркан в Удмуртии предстанет перед судом за убийство собственной супруги. Уголовное дело уже направлено в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В ходе расследования установлено, что 7 ноября прошлого года обвиняемый поссорился с женой и задушил ее электрическим кабелем. Спустя 2 часа он сам сообщил полиции о совершенном преступлении.
Известно, что ранее мужчина уже был судим – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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