2020-01-31T16:18:04+03:00
Происшествия

Двум жителям Удмуртии вынесли приговор за изнасилование и грабеж

Во время совершения преступления мужчины были пьяны
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии суд вынес приговор 27 и 28-летним местным жителям, которые обвинялись в изнасиловании и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, ранее судимые обвиняемые выпили и пришли в заброшенный дом в районе «болото» на территории Первомайского района. Там они обнаружили 48-летнего мужчину и 66-летнюю женщину. Один из них избил мужчину, после чего сорвал с шеи женщину золотую цепочку с крестиком. Далее злоумышленники с применением насилия привели ее домой к одному из мужчин, где в течение нескольких часов насиловали ее, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы, другому – четыре года четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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