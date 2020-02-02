Глава Ижевска проверил благоустройство Первомайского района

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:19:49+03:00

Он рассказал об этом в своих соцсетях

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил благоустройство Первомайского района. В своих соцсетях он рассказал, как прошел субботний обход.

- О состоянии пешеходной дорожки вдоль 40 лет Победы от Ленина до Первомайской мне в соцсетях написала Вера Пестерева. Предложил ей встретиться на месте. По тротуару люди идут от гипермаркета, а также к социальным службам на Ухтомского. В прошлом году отсыпали его асфальтовой крошкой, в этом сезоне запланировали капитальный ремонт, - написал Олег Николаевич. - Поручил Службе благоустройства спланировать тротуар с учётом подходов к пешеходным переходам, предусмотреть соблюдение доступной среды. Также захватим ремонтом участок тротуара вдоль улицы Ухтомского, ведущего к оздоровительным учреждениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU