Глава Ижевска проверил благоустройство Первомайского района
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил благоустройство Первомайского района. В своих соцсетях он рассказал, как прошел субботний обход.
- О состоянии пешеходной дорожки вдоль 40 лет Победы от Ленина до Первомайской мне в соцсетях написала Вера Пестерева. Предложил ей встретиться на месте. По тротуару люди идут от гипермаркета, а также к социальным службам на Ухтомского. В прошлом году отсыпали его асфальтовой крошкой, в этом сезоне запланировали капитальный ремонт, - написал Олег Николаевич. - Поручил Службе благоустройства спланировать тротуар с учётом подходов к пешеходным переходам, предусмотреть соблюдение доступной среды. Также захватим ремонтом участок тротуара вдоль улицы Ухтомского, ведущего к оздоровительным учреждениям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глава Ижевска и волонтеры прибрались на памятнике у Северного кладбища
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»