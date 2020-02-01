Глава Ижевска и волонтеры прибрались на памятнике у Северного кладбища

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:03:40+03:00

Были очищены площадка около мемориала и сама скульптура

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Студенческие отряды и волонтеры Победы прибрались 1 февраля у мемориала около Северного кладбища. На акцию по расчистке снега был приглашен и глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

- С одной стороны, хочу показать своим примером. С другой - закончим уборку снега и пообщаемся с ребятами, может, еще что-то предложат, - объяснил Олег Бекмеметьев. - Ребята - инициаторы, им браво, я только как глава города их поддержал. Дальше, я надеюсь, это движение не затихнет и продолжится.

Глава города отметил, что все места, которые посвящены памяти павших в боях, находятся на обслуживании муниципалитета. Однако даже в рамках действующего контракта, невозможно достичь того качественного состояния, которого хотелось бы, особенно в юбилейных год.

Волонтеры почистили площадку около мемориала и саму скульптуру.

- Конечно, ребята немного устали. Работа физически тяжелая, и у нас тут были не только мальчики, но и девочки. Но все-таки работать на свежем воздухе в теплую погоду приятно. И ребята рады, - поделились участники акции.

Фото: ЗАХАРОВА Анастасия

Фото: ЗАХАРОВА Анастасия

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ИСТОЧНИК KP.RU