Маршрут 16-го автобуса в Ижевске станет длиннее вдвое

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:20:35+03:00

Его продлят до парка им. Кирова

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Начиная с завтрашнего дня, 3 февраля, в Ижевске продлят вдвое маршрут 16-го автобуса (9 января – Смирново). Его продлят до парка имени Кирова, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

При этом отмечается, что путь следования автобуса в прямом направлении будет отличаться от обратного.

Прямое направление: Парк им. Кирова – ИжГСХА – 4-я Подлесная – ИжГТУ – 9-я Подлесная – кинотеатр «Аврора» – маг. «Хозтовары» – Пушкинская – Школа №83 – мкрн Северный – Ремзавод – Адм. Индустр. района – «Русский дом» – Ударная – ул. Комсомольская – СУ-13 – завод «Буммаш» – Троллейбусное кольцо – Дом печати – Спорт Парк «Семья» – Молокозавод – Поворот на Автозавод – Водоканал – Автосервис – АЗС – Металлург. комплекс – Логистический центр – Поворот на Смирново – Столовая – п. Смирново – УРНУ – УБР.

Обратное направление: УБР – УРНУ – п. Смирново – Столовая – Поворот на Смирново – Логистический центр – Металлург. комплекс – АЗС – Автосервис – Водоканал – поворот на Автозавод – Спорт Парк «Семья» – Дом печати – Троллейбусное кольцо – завод «Буммаш» – СУ-13 – ул. Комсомольская – Баня – ул. 9 Января – Трамвайное кольцо – Ижевский индустриальный техникум – Автопарк №2 – мкрн Северный – Троллейбусный парк – Школа №83 – Пушкинская – Фруктовая – Школьная – гор. Металлургов – 21 гастроном – ИжГТУ – 7-я Подлесная – 4-я Подлесная – ИжГСХА – парк им. Кирова.

Расписание по будням:

От ост. «Парк им. Кирова»: 07:10, 07:42, 08:36, 09:35, 10:29, 11:29, 13:00, 14:53, 15:28, 16:05, 16:46, 17:21, 17:58, 19:51.

От ост. «Северный мкрн»: 05:35, 06:07, 06:38, 07:01, 07:28, 08:00, 08:54, 09:53, 10:47, 11:47, 13:18, 13:53, 15:11, 15:46, 16:23, 17:04, 17:39, 18:16, 20:09.

От ост. «Смирново»: 06:14, 06:46, 07:13, 07:40, 08:07 – в парк, 08:39, 09:33 – в парк, 10:32 – в парк, 11:26, 12:26, 13:57, 14:32, 15:50, 16:25, 17:02, 17:43, 18:18 – в парк, 18:55, 20:48 – в парк.

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