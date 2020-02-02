2020-02-02T12:31:04+03:00
Общество

Дорожные службы расчищают улицы в отдаленных районах Ижевска

За ночь рабочие вывезли 3106,54 куб. м снега
Анастасия Волкова
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ФОТО: Дмитрий СЕЛЕЗНЕВФОТО: Дмитрий СЕЛЕЗНЕВ
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Дорожные службы Ижевска вышли на улицы города в ночь с 1 на 2 февраля: работали 67 единиц предприятий благоустройства и 6 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядные организации выполнили:

- подсыпку и подметание проезжей части и тротуаров на улицах Татарбазара,

- расширение проезжей части на ул. Автозаводская - пр. Копровый, ул. Союзная - ул. Берша,

- вывоз снега на ул. М. Горького, ул. Ленина, ул. Маяковского, ул. Красноармейская, ул. 9-е Января, ул. 10 лет Октября, ул. Молодежная, ул. Нагорная, ул. Восточная, ул. К. Либкнехта, ул. Краева, пр. Орджоникидзе.

- Вывезены 8 куб. м мусора, 3106,54 куб. м снега, на обработку проезжей части израсходованы 57 тонн реагента СБГ, 16 тонн песчано-соляной смеси, - рассказали в администрации.

Напомним, что в случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78(круглосуточно). Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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