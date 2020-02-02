Психбольной житель Удмуртии осужден за изнасилование пожилой соседки
Психбольному жителю Сарапульского района Удмуртии вынесли приговор за изнасилование пожилой соседки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Известно, что в августе прошлого года подсудимый проник в дом соседки и изнасиловал ее, угрожая ножом и нанеся им несколько ударов. Это было не первое преступление, совершенное мужчиной: соседка уже становилась его жертвой.
Теперь преступнику предстоит отбыть 6 лет и 3 месяца в исправительной колонии строгого режима.
- Также судом принято решение о принудительном наблюдении и лечении осужденного у врача-психиатра в амбулаторных условиях, - резюмировали в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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