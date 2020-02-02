21-летнего молодого человека разыскивают в Удмуртии
В Удмуртии разыскивают 21-летнего Агафонова Даниила Андреевича. Он ушел из дома (г.Ижевск, ул. Льва Толстого) еще 30 января в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».
Даниил был одет в темно-синюю вязаную шапку с помпоном, темно-синюю куртку, темно-синие брюки и черные ботинки на шнуровке. При себе имел голубой рюкзак. Ростом молодой человек 175 сантиметров, сутулится. Глаза серо-зеленые, волосы русые. На указательном пальце левой руки отсутствует фаланга пальца.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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