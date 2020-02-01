Пособия по материнству увеличатся с 1 февраля в Удмуртии

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:17:40+03:00

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Фиксированные размеры пособий в связи с материнством с 1 февраля в Удмуртии увеличатся на 3%. Единовременное пособие женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности вместо 753,81 составит теперь 776,42 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 20 704,74 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком вырастет до 3 882,14 рубля (для неработающих граждан). Размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком для работающих граждан, которым предоставили отпуск по уходу за ребенком с 1 января 2019 года (из МРОТ 11 280 рублей) - 4 512 рублей, с районным коэффициентом - 5 188,80 рублей. Ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком будет 7 764,27 рубля.

Размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком для работающих граждан, которым отпуск по уходу за ребенком предоставили с 1 января 2020 года (из МРОТ 12 130 рублей) - 4 852 рубля, с районным коэффициентом - 5 579,80 рублей.

- Предельный размер пособия с 1 января 2020 года - 27 984 рубля, - сообщает пресс-служба регионального отделения фонда соцстрахования России по республике. - Пособия, рассчитанные из среднего заработка (по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до полутора лет), не подлежат индексации.

Пособие на погребение теперь составит 7 043,59 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU