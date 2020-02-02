3 млрд рублей направили в Удмуртию на улучшение жилищных условий ветеранов

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:22:11+03:00

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За 10 лет на улучшение жилищных условий ветеранов в Удмуртию было направлено 3 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр строительства региона Дмитрий Сурнин.

Помочь смогли 3 тысячам ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам

- Благодаря этой финансовой поддержке сегодня смело можем сказать, что выполнили обязательства по обеспечению жильём всех нуждающихся в нём ветеранов, - написал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU