3 млрд рублей направили в Удмуртию на улучшение жилищных условий ветеранов
За 10 лет на улучшение жилищных условий ветеранов в Удмуртию было направлено 3 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр строительства региона Дмитрий Сурнин.
Помочь смогли 3 тысячам ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам
- Благодаря этой финансовой поддержке сегодня смело можем сказать, что выполнили обязательства по обеспечению жильём всех нуждающихся в нём ветеранов, - написал он.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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