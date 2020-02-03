2020-02-03T10:34:15+03:00
Общество

Накат, снежные заносы и порывистый ветер: водителям Удмуртии рекомендует быть внимательнее на дорогах

На дорогах ожидаются накат и снежные заносы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям быть внимательнее на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

- В связи с осложнившимися погодными условиями: резкий порывистый ветер, продолжительный снегопад, метель, на автодорогах республики наблюдаются накат и снежные заносы с плохой видимостью, водителям рекомендуется не выезжать за пределы населенных пунктов, максимально снизить скорость, выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра, весь день 3 февраля будет снег и мокрый снег, к вечеру местами с дождем. Днем до +1 градусов. При этом сильным ветер, до 9-14 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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