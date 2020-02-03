2020-02-03T10:34:02+03:00
Общество

Завод «Ижсталь» увеличил реализацию высокомаржинальной продукции

Реализация металлопродукции из нержавеющих марок стали выросла на 8%, из нержавеющей стали с никелем - на 7%
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ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») В 2019 году увеличило отгрузку сортамента с высокой добавленной стоимостью.

В сравнении с 2018 годом реализация металлопродукции из нержавеющих марок стали выросла на 8%, из нержавеющих марок стали с никелем – на 7%. Такая сталь обладает высокими антикоррозионными свойствами и широко применяется в различных отраслях промышленности, в том числе – при производстве изделий, предназначенных для работы в агрессивных средах и при высоких температурах.

На 4% увеличилась отгрузка холоднокатаной ленты, из которой изготавливают детали приборов и механизмов, рассчитанных на высокие нагрузки. Лента из низкоуглеродистой стали используется для изготовления труб, гнутых деталей, проволоки. Лента из среднеуглеродистой стали имеет высокую пластичность и прочность на разрыв и используется в качестве упаковочного материала, для изготовления печатей и штампов, узлов машин и металлических конструкций. Уникальной продукцией «Ижстали» является лента из быстрорежущей марки стали Р6М5, которая поставляется инструментальным заводам.

На 42% выросли продажи стали со специальной отделкой. Она обладает высоким качеством поверхности и точностью геометрических размеров, поставляется предприятиям авиа-, автомобилестроения, нефтегазовой и машиностроительной промышленности.

- Увеличение реализации высокомаржинальной продукции – важная составляющая стратегии повышения финансово-экономической устойчивости завода, – отметил управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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