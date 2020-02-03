На улице Смоленской в Ижевске произошло повреждение водопровода

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:01:26+03:00

Воду отключили в 19 зданиях по улице Холмогорова

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В Ижевске на улице Смоленской произошло повреждение водопровода. Об этом сообщает пресс-служба города.

Фото: Ксения Аксенова

-Повреждение произошло в районе перекрестка улиц Смоленская и Щорса. Заявка поступила в диспетчерскую службу МУП «Ижводоканал» около 11.30. На месте аварии работают три бригады водоканала, специалисты приступили к локализации повреждения, - говорится в сообщении.

Фото: Анастасия Захаровва

По информации «Ижводоканала» водоснабжение нарушено в 19 зданиях по улице Холмогорова (№№ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 37в, 39, 45, 59, 61, 63, 65, 83). В их числе два детских сада (№№ 286 и 284) и школа № 87.

Фото: Ксения Аксенова

На данный момент затопило пешеходные дорожки и проезжую часть, жители ходят по сугробам.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/758403" frameborder="0"></iframe> Улицу Холмогорова в Ижевске затопило.Видео: Ксения Аксенова

ИСТОЧНИК KP.RU