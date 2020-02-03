2020-02-03T11:06:51+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии

Водитель «легковушки» вылетел на «встречку»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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2 февраля в Удмуртии на 53 километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 38-летний водитель машины «Фольксваген-Поло» не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в грузовик «Вольво», под управлением 53-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «легковушки» скончался на месте происшествия.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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