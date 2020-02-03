Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:06:51+03:00

Изменить размер текста: A A

2 февраля в Удмуртии на 53 километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 38-летний водитель машины «Фольксваген-Поло» не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в грузовик «Вольво», под управлением 53-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «легковушки» скончался на месте происшествия.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртстате рассказали, на сколько сократилась численность населения Удмуртии за 2019 год.

- «Всемирный день пельменя» в Ижевске возглавил ТОП-5 зимних гастрономических событий в России.

- Внимание! В Ижевске разыскивают 14-летнюю девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU