Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии
2 февраля в Удмуртии на 53 километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- 38-летний водитель машины «Фольксваген-Поло» не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в грузовик «Вольво», под управлением 53-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель «легковушки» скончался на месте происшествия.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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ИСТОЧНИК KP.RU
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