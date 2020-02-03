Движение по улице Смоленской в Ижевске перекрыли из-за порыва

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:27:00+03:00

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В связи с повреждением водопровода в Ижевске перекрыли движение по улице Смоленской. Об этом сообщает пресс-служба города Ижевска.

Водителей просят быть внимательными и выбирать подходящие пути объезда.

В настоящее время порыв устраняется, на месте аварии работают сотрудники Ижводоканала. Сообщается, что количество бригад, устраняющих повреждение, увеличат до пяти. Заявка о повреждении поступила в диспетчерскую службу в 11.30, о примерных сроках завершения ремонта пока не упоминается.

По предварительным данным, на участке прорвало чугунный водопровод. Он был проложен в 1970 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU