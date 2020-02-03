Движение по улице Смоленской в Ижевске перекрыли из-за порыва
В связи с повреждением водопровода в Ижевске перекрыли движение по улице Смоленской. Об этом сообщает пресс-служба города Ижевска.
Водителей просят быть внимательными и выбирать подходящие пути объезда.
В настоящее время порыв устраняется, на месте аварии работают сотрудники Ижводоканала. Сообщается, что количество бригад, устраняющих повреждение, увеличат до пяти. Заявка о повреждении поступила в диспетчерскую службу в 11.30, о примерных сроках завершения ремонта пока не упоминается.
По предварительным данным, на участке прорвало чугунный водопровод. Он был проложен в 1970 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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