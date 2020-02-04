Очевидцев смертельного ДТП разыскивают в Ижевске

4 Февр. 2020 2020-02-04T07:33:25+03:00

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В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 10 декабря 2019 года около 17:40 напротив д. 6 по ул. Маяковского.

Водитель автомобиля «Volvo XC60» (мужчина 1962 года рождения) наехал на 57-летнего мужчину. Пострадавший получил травмы, был направлен в больницу, где впоследствии скончался.

Очевидцев данного ДТП просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по тел.: 8 (3412) 416-085, 8 950 1710950, или по телефонам дежурной части ГИБДД: 415-700, 415-701.

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ИСТОЧНИК KP.RU