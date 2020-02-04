Компания из Удмуртии отправит 7 млн медицинских масок в Китай
Компания из Удмуртии отправит 7 млн медицинский масок и 15 млн бахил в Китай. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отмечается в сообщении, ранее эта компания уже отправила в Поднебесную 3,2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи. Новая партия отправится в Китай в течение 10 дней.
Напомним, что ижевчане начали оформлять полисы на случай заражения коронавирусом. Как рассказал страховой агент, за последние несколько дней люди оформили не менее десяти страховок с такой формулировкой, причем пришли целенаправленно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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