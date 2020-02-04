2020-02-04T06:37:45+03:00
Общество

Компания из Удмуртии отправит 7 млн медицинских масок в Китай

Ранее также в качестве гуманитарной помощи было отправлено 3,2 млн масок
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vaomos.newsФото: vaomos.news
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Компания из Удмуртии отправит 7 млн медицинский масок и 15 млн бахил в Китай. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Как отмечается в сообщении, ранее эта компания уже отправила в Поднебесную 3,2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи. Новая партия отправится в Китай в течение 10 дней.

Напомним, что ижевчане начали оформлять полисы на случай заражения коронавирусом. Как рассказал страховой агент, за последние несколько дней люди оформили не менее десяти страховок с такой формулировкой, причем пришли целенаправленно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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