2020-02-05T06:37:27+03:00
Общество

Центр для одаренных детей откроют в Ижевске

Заниматься биоинженерией, нейрокогнитивными исследованиями и 3D-моделированием ребята смогут бесплатно
Анастасия Волкова
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ФОТО: Пресс-служба министерства образования УдмуртииФОТО: Пресс-служба министерства образования Удмуртии
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6 февраля в Ижевске откроется главный корпус регионального центра одаренных детей «Тау». Об этом рассказали в пресс-службе министерства образования Удмуртии.

Ребята смогут заниматься биоинженерией и агротехнологиями, ЗD-моделированием и прототипированием, нейрокогнитивными исследованиями, изучать экологию, химию и здоровое питание, комплексную безопасность и искусственный интеллект. Также будут организованы зоны коворкинга и кабинеты проектной деятельности.

В центре будет реализована трехуровневая программа – записать ребенка можно как на базовый, так и продвинутый и профильный уровни. Первый направлен на общее развитие, второй – для тех детей, которые решили изучать предмет углубленно, третий – для старшеклассников, студентов и представителей бизнеса. Продвинутый и профильный уровни будут бесплатны, а на базовом курсе – только частично: группы будут формироваться на основе конкурса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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