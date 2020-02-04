2020-02-04T13:35:43+03:00
Спорт

Спортсмен из Удмуртии стал третьим на чемпионате мира в Канаде

Сергей Пудов участвовал в групповой гонке на 15 км
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Alex Whitehead/UCIФото: Alex Whitehead/UCI
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Паравелогонщик из Удмуртии Сергей Пудов завоевал бронзовую медаль в групповой гонке на 15 км на чемпионате мира по паравелоспорту на треке. Об этом сообщает sportur.ru.

Соревнования проходят в канадском Милтоне. Наш спортсмен уступил словаку Йозефу Метелке и американцу Джейсону Макону, которые заняли первое и второе места соответственно.

Отметим, что в омниуме (дисциплина в трековом велоспорте, включающая в себя состязания по нескольким видам гонок на треке. – Прим. ред.) Сергей был 4-м, в гонке преследования на 4000 м замкнул топ-5 и в гите (вид индивидуальной велотрековой гонки на время. – Прим. ред.) с места 1000 м занял 10-е место.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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