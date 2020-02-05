2020-02-05T06:55:43+03:00
Общество

«Избавилась» от долгов: ижевчанка подделала документы, чтобы не платить по кредитам

Она заключила липовый трудовой договор
Анастасия Волкова
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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58-летняя ижевчанка решила избавиться от кредитов, не платя за них. Она пошла на хитрость и подделала документы, однако преступную схему раскрыли. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2019 году пенсионерка задолжала кредитным организациям 369 тысяч рублей. Их собирались взыскать в размере 50% от пенсии и заработной платы. Но обвиняемая решилась на подлог. Она заключила фиктивный трудовой договор, согласно которому была работодателем для сиделки, но зарплату ей не выдавала долгое время. «Накопился» долг в размере 480 тысяч рублей.

- «Работодатель» изготовила подложные справки об имеющейся задолженности перед «работником». С указанными документами работник обратился в суд о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы, хотя в действительности задолженности не имелось, - рассказали в ведомстве.

Судебные приставы стали взыскивать с обвиняемой задолженность и перечислять на счет «сиделки». Фактически деньги оставались при хитрой пенсионерке.

Дело уже направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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